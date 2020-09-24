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    Erzincan'da saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı

    Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakalayarak fotoğraf çekildi.
    • İHA
    • 24.09.2020 - 11:09
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    Erzincan'da saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı

    Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yaşayan Şaban Şahin'e, bahçesinde çuvallara saman doldururken samanların arasında gizlenen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanı saldırdı.

    Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakalayarak ısırmasını engelledi.

    "BANA ZARAR VERMEDEN YAKALADIM"

    Şahin, "Öğle saatlerinde saman doldurmak üzere bahçeye gittim. Samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım. Bu yılan türü bölgemizde görünüyor, genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.

    koca engerek

    DOĞAYA BIRAKTI

    Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekilen Şaban Şahin, daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

    Erzincan'da saldıran ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı VİDEO

    55 YILAN TÜRÜNÜN EN ZEHİRLİSİ

    Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

    koca engerek

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