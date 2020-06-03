Esenyurt Belediyesi'nden Nazım Hikmet heykeli

CHP’li Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kültür merkezinin önüne Nazım Hikmet'in heykelini yaptırdı.

CHP'li il ve ilçe belediyeleri heykel politikasına devam ediyor...

Son günlerde, korona sürecinde büyük bir felaketin önüne geçen şehir hastanelerinin yapımını eleştiren CHP'den, yeni bir heykel çalışması geldi.

KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜNE NAZIM HİKMET HEYKELİ

31 Mart seçimlerinden sonra Esenyurt Belediyesi'nin ilk somut çalışması heykel oldu...

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Deniz Bozkurt'un talimatıyla ilçedeki kültür merkezinin önüne Nazım Hikmet heykeli yapıldı.

İlçe sakinleri ise yapılan bu projeye tepki gösterdi. İlçenin daha önemli sorunları olduğunu belirten Esenyurtlular yapılan heykeli eleştirdi.