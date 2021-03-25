Esenyurt'ta yabancı uyruklulara kimlik kontrolü

Esenyurt Meydanı'nda polis ekipleri yabancı uyruklu kişilere yönelik oturma izni denetimi gerçekleştirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Meydanı ve çevresinde yabancı uyruklu kişileri tek tek durdurdu, pasaport ve kimlik kontrolü yaptı.

Meydanda bir fotoğrafçıya hatıra pozu veren Nijerya uyruklu bir kişinin, fotoğrafı çektirmesi sonrası polis ekiplerince kontrolleri yapıldı.

"PASAPORTU YOKMUŞ"

Bu kişinin pasaportu ve evrakları eksik çıkınca polis midibüsüne bindirildi.

Fotoğrafçı, "Bana poz verdi sonra polisler aldı onu. Pasaportu yokmuş götürdüler." diye konuştu.

30 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

İzin belgesi olmayan ve evraklarında eksiklik bulunan yaklaşık 30 kişinin ilk olarak polis merkezine götürüleceği ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.













