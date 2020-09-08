Eskişehir’de apartman görevlisi yüzünden 200 kişi karantinada

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir apartman görevlisinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, 5 binada yaşayan 200 kişi karantinaya alındı.

1 Haziran'da başlayan normalleşmenin ardından yeniden artan koronavirüs vakalarında, bazen bir kişinin ihmali, dikkatsizliği ve umursamazlığı, yüzlerce insanın hayatını olumsuz etkiliyor.

APARTMAN GÖREVLİSİNDE VİRÜS ÇIKTI

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı 50 bin nüfuslu Şirintepe Mahallesi’ndeki 5 bloklu Havacılar sitesinin görevlisi önceki gün yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 35 yaşındaki apartman görevlisi tedavi altına alınırken, Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibince çalışma başlatıldı.

50 DAİREDE 200 KİŞİ DE KARANTİNADA

Yapılan incelemenin ardından sitede oturan ve temaslı olabileceği değerlendirilen 50 dairedeki yaklaşık 200 kişi Tepebaşı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantinaya alındı. Ekipler, karantinaya alınan site sakinlerinden 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara da test yaptı.

2 GÜNDÜR KARANTİNADAYIZ

Site sakinlerinden İlhan Karakaş, 2 gündür karantinada olduklarını ifade ederek, "Burada 140 hane var. 50 haneye bakan apartman görevlisi bulunuyor. Görevlide, yüksek ateş oluşunca hastaneye gidiyor. Koronavirüs olduğu tespit ediliyor. İki gün önce karantina için evlerimize çağırdılar. Sağlık ekipleri geldi. 65 yaş üstündekilerde test yaptılar. Onun dışındakilere test yapılmadı. Şu anda yaklaşık 200 kişi karantinadayız" diye konuştu.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 150’YE ÇIKTI

Maske takmanın zorunluğu olduğu kentte günlük yaklaşık 40 olan koronavirüs vakaları, son 1 ayda 150'ye kadar yükseldi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Emek, 71 Evler ve Huzur mahallelerinde yoğunlaşan vakalar nedeniyle çok sayıda ev karantinaya alınırken, 900’ü evlerinde bin 200 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi. Öte yandan kentte mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle 61 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.