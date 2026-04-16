İstanbul semalarında çöl etkisi: Sahra tozu 3 gün boyunca etkili olacak

Kuzey Afrika’dan havalanan çöl tozları, rüzgarların etkisiyle binlerce kilometre katederek Türkiye’ye ulaştı. Uzmanlar, İstanbul’un bugünden itibaren yaklaşık üç gün boyunca bu doğa olayının etkisinde kalacağını belirtiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Hüseyin Toros, Sahra ve zaman zaman Arap Yarımadası’ndan yükselen tozların atmosferde taşınmasının doğal bir süreç olduğunu vurguladı.

GÖKYÜZÜNDE RENK DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKECEK

Toros, yüksek basınç sistemleri ve güçlü hava akımlarının bu taşınımı hızlandırdığını belirterek, çöl tozlarının bazı günlerde yer seviyesinde daha az hissedilebileceğini söyledi. Özellikle gün doğumu ve gün batımında gökyüzünde sarı, turuncu ve kızıl tonların görülmesi, bu etkinin en belirgin işaretleri arasında yer alıyor.

ETKİ ALANI GENİLEYECEK

Uzmanlara göre çöl tozunun etkisi, cuma gününden itibaren Marmara’dan diğer bölgelere kayacak. Güven Özdemir, bu süreçte partikül yoğunluğunun artacağına dikkat çekerek, hava kalitesinde geçici düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

SAĞLIK AÇISINDAN UYARI

Çöl tozlarının özellikle hassas gruplar için risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, astım ve KOAH hastaları başta olmak üzere yaşlılar ve çocukların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Tozlu günlerde uzun süre dışarıda kalınmaması, maske kullanılması ve hava kalitesi verilerinin takip edilmesi öneriliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden Adil Tek ise yağış beklenmediği için tozun daha çok havada asılı halde kalacağını ve “ıslak çökelti” oluşmayacağını belirtti.

DOĞA İÇİN GİZLİ FAYDA

Çöl tozları yalnızca olumsuz etkiler yaratmıyor. Uzmanlar, Sahra’dan taşınan tozların fosfor ve demir bakımından zengin olduğunu, bu sayede özellikle bahar aylarında bitkiler için doğal gübre görevi gördüğünü ifade ediyor.

ARAÇLAR VE YÜZEYLER TOZLA KAPLANABİLİR

Önümüzdeki günlerde çöl tozunun araçlar ve açık yüzeylerde birikmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun geçici olduğunu ancak günlük yaşamda gözle görülür etkiler yaratabileceğini belirtiyor.