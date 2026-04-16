Yarın okullar tatil mi? 17 Nisan Cuma okullarda eğitim kararı

Türkiye, iki farklı ilde bir gün arayla yaşanan okul saldırılarıyla sarsıldı.

15 Nisan’da Kahramanmaraş’ta gerçekleşen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Bu saldırıdan bir gün önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan benzer olayda ise 16 kişi yaralanmıştı.

Yaşanan saldırı ardından gözler okulların durumuna çevrildi.

Kahramanmaraş'ta eğitime 2 gün ara verildi.

Diğer şehirlerde ise eğitimin devam etmesi planlanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde herhangi bir tatil kararı bulunmuyor.