Ramazanın bitmesine kaç gün kaldı? 2026 orucun son günü…

2026 yılında 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayı, bu yıl 29 gün sürecek.

Oruç ibadetini imsak ve iftar saatlerine göre yerine getiren milyonlarca Müslüman, mübarek ayın sonuna doğru takvimi daha yakından takip etmeye başladı.

Ramazan’ın hangi gün sona ereceği ve son orucun ne zaman tutulacağı merak konusu oldu.

Peki, 2026 Ramazan ayının bitmesine kaç gün kaldı, son gün hangi tarihe denk geliyor?

RAMAZAN’IN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

2026 yılında 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Mübarek ayın son günü 19 Mart Perşembe.

Ramazan’da bugün, yani 24 Şubat Salı itibarıyla 6. güne girildi. Bugün itibarıyla Ramazan’ın sona ermesine 23 gün kaldı.