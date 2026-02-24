Doğancık Barajı yükseldi: Orman yollarında heyelan

Afyonkarahisar genelinde etkili olan yağışlar, baraj ve göletlerde doluluk oranlarını kısa sürede artırdı. Su seviyelerinin kritik noktalara ulaşması üzerine bazı barajlarda kontrollü tahliyeler yapılarak kapaklar açıldı. Yetkililer, özellikle suya yakın bölgelerde yaşayan vatandaşları olası risklere karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sultandağı ilçesindeki Doğancık Barajı’nda da yağışlarla birlikte su kotu yükseldi. Artan basınç ve toprak doygunluğu nedeniyle baraj gölü çevresindeki patika yolların bulunduğu ormanlık alanda, toprak kayması meydana geldi.

ORMAN VE ARAZİ YOLLARINDA HASAR

Heyelan nedeniyle bazı orman ve arazi yollarında zemin kaymaları oluştu. Ulaşımda kısmi aksaklıklar yaşanırken, bölgede herhangi bir yerleşim yerinin zarar görmediği bildirildi.

KAYMAKAM DEMİRCİ'DEN BÖLGEDE İNCELEME

Sultandağı Kaymakamı Hacı Demirci, beraberindeki heyetle birlikte Doğancık köyü ve Dereçine beldesinde incelemelerde bulundu. Aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşanan orman ve arazi yollarını yerinde değerlendiren heyet, alınacak tedbirler konusunda ilgili birimlerden bilgi aldı.

Yetkililer, bölgede olası yeni heyelan risklerine karşı izleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.