Adıyaman'da trafikte makas atan sürücüye ceza yağdı

Yurt genelinde emniyet ekipleri, trafiği tehlikeye atan sürücülere göz açtırmıyor.

Trafik kazalarını önlemek adına çalışan güvenlik güçleri, Adıyaman'da çalışmalarına devam ediyor.

MAKAS ATARAK TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Birkaç gün önce yoğun trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekipleri tarafından mercek altına alındı.

Hem kendi canını hem de trafikteki diğer kişilerin canını hiçe sayarak makas atan sürücünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

SÜRÜCÜYE 12 BİN 875 TL CEZA KESİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde aracın plakası, KGYS kameralarıyla tespit edildi.

Araç sürücüsüne 12 bin 875 TL idari para cezası ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.