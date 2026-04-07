Bursa'da drift atan ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı

Trafik canavarı bu kez Bursa'da ortaya çıktı.

İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki Berat T. yönetimindeki 16 AIN 207 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün drift attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki Mehmet Y.'ye çarptı.

SÜRÜCÜ KAÇTI, YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sürücü kaza yerinden kaçarken, yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAMERALARDAN YAKALANDI

Olayın ardından araştırma yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden plakayı tespit edip sürücüyü yakaladı.

TOPLAM 140 BİN TL CEZA YAZILDI

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, kaza yerinden kaçma suçundan 46 bin TL ve drift atmaktan 140 bin TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.