Sakarya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Seyfeler Cami önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen otomobil, ara sokağa dönüş yapmak için manevra yaptı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen servis aracı yavaşlayarak otomobile yol verdi.

Servis aracının durmasını fırsat bilerek aracın sağından geçmeye çalışan yabancı uyruklu şahsın idaresindeki motosiklet, o esnada sokağa dönüş yapan otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Kaza anı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde servis aracının karşı şeritten gelip solunda bulunan sokağa dönmek isteyen motosiklete yol vermesi, motosikletlinin minibüsün sağından hızlı şekilde gelişi, motosikletin ve sola dönüş yapan otomobilin çarpışma anı, motosiklet sürücüsünün yere savrulduktan sonra otomobil sürücüsü ile konuşmasının ardından bölgeden yürüyerek uzaklaştığı anlar yer aldı.