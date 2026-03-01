Kars’ta yoğun kar hayvanları da vurdu: At kara saplandı

Kars genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları sadece ulaşımı değil, kırsal bölgelerdeki hayvanları da zor durumda bırakıyor.

AT GÖĞÜS HİZASINA KADAR KARA GÖMÜLDÜ

Olay, Arpaçay ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, atın göğüs hizasına kadar yükselen karın içinde mahsur kaldığı görüldü.

İlk anlarda hareket etmekte güçlük çeken ve kara saplanan atın, bir süre çabaladıktan sonra kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkmayı başardığı anlar kaydedildi.

Yoğun kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü öğrenildi.