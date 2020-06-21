Oğlu Yusuf için nöbet tutan baba Celil Begdaş, evladının dağa kaçırılmadan önce kendisine hediye ettiği tespihi gözyaşları içinde saklıyor.

Diyarbakır’da evlat nöbetine duran ailelerin bekleyişi devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, bugün tam 293 gün oldu.

Nöbetteki babalar Babalar Günü'nü de buruk geçirdi.

"BANA TESPİH HEDİYE ETMİŞTİ"

Oğlunun dağa kaçırılmadan önce kendisine tespih alıp hediye ettiğini belirten baba Celil Begdaş, "Şu elimde tutuğum tespihi oğlum Yusuf Babalar Günü'nde bana alıp hediye etmişti. Oğlum çok vefalıydı, Anneler Günü'nde annesine ve kız kardeşine de harçlığı ile topladığı parayla hediyeler alır verirdi. Ben de kendisiyle hep şakalaşırdım. Babalar Günü geldiğinde de bana gidip tespih alıp hediye etti. Oğlum hep güler yüzlü bir çocuktu." dedi.

Evlat nöbetindeki babanın buruk Babalar Günü

"KEŞKE BUGÜN YANIMDA OLSAYDI"

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Begdaş, "Bugün Babalar Günü, benim için hiçbir anlamı yoktur. Keşke bugün yanımda olsaydı. İçim buruktur, anlatamıyorum. Oğlum burada yanımda olsaydı Babalar Günü daha iyi geçerdi. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. İnşallah gelecek yıl oğlum yanımda olur. Şu anda o olmadığı için Babalar Günü'nü kutlamak içimden gelmiyor. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp bir an önce teslim olsun" diye konuştu.