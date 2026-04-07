Evlenecek çiftlere müjde: Ücretsiz gelinlik desteği sağlanacak

Ankara’nın Sincan ilçesinde ihtiyaç sahibi çiftlere yönelik anlamlı bir destek sürüyor.

Sincan Belediyesi, Yarım Elma Hayır Çarşısı aracılığıyla evlilik hazırlığında olan gençlere gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbise yardımı yapıyor.

Belediye ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, temizlik ürünü, kıyafet ve oyuncak gibi pek çok yardım ulaştırılıyor.

ÇİFTLER İSTEDİKLERİ ÜRÜNÜ SEÇEBİLİYOR

Maddi imkanları yetersiz olan ve evlilik hazırlığı yapan çiftler, Hayır Çarşısı’na giderek ihtiyaç duydukları ürünleri seçebiliyor. Gelinlik, bindallı, ayakkabı ve abiye elbiseler ücretsiz olarak çiftlere teslim ediliyor.

İHA’da yer alan habere göre, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da projeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

“Sevince ortak, umuda destek oluyoruz. Hayır Çarşımızda ihtiyaç sahibi ailelerimiz, en özel günlerine hazırlanırken gelinlik, bindallı ve ayakkabı başta olmak üzere ihtiyaç duydukları ürünleri ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bizler de bu özel anlara eşlik ediyor, yeni hayatlara umutla atılan ilk adımlara destek veriyoruz.”