Fatih'in Cibali semtinde Tahir Ağa Camii içerisinde bulunan Sultan 2'nci Bayezid'in süt annesi Asude Hatun'un türbesi bakımsızlıktan harabeye döndü.

Fatih Sultan Mehmet'in oğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun sekizinci padişahı 2'nci Bayezid'in süt annesi Asude Hatun'un türbesi görenlerei şaşırtıyor.

Kapı ve camları kırık olan türbenin ise uzun süredir bakımsız bir halde olduğu görülüyor.

ÖRTÜYLE KAPATILDI

Seyyid Mehmed Tahir Ağa tarafından inşaa edilen tekkenin haziresinde yer alanAsude Hatun'a ait türbede yer alan sanduka ise naylonlarla derme çatma bir halde örtülü olarak duruyor.

Çevrede yaşayan vatandaşlar ise türbenin bu halde olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Çevre sakinlerinden bir kişi, "Sürekli gelip buraya dua ediyoruz. Neden ilgilenmiyorlar? Caminin imamı var neden o bakmıyor. Çok bakımsız halde." diye konuştu.

Fatih'te tarihi türbe harabeye döndü ViDEO











