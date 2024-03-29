Fethiye ve Marmaris açıklarında dip temizliği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaris ve Fethiye körfezlerinde deniz dibi taraması başlattıklarını açıkladı.

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Muğla'da geçmiş yıllarda meydana gelen büyük orman yangınlarının ardından, balçıklı suların denize akmasıyla deniz dibinde ciddi bir kirlilik oluştuğunu yazılı bir açıklamayla belirtti.

11 Mart 2024 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalayarak Marmaris ve Fethiye'de deniz dibi taramalarına başladıklarını aktaran Uraloğlu, Marmaris İçmeler mevkiinde önemli miktarda balçık birikmesine rastladıklarını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki deniz dibi tarama gemileri olan 'Çamur 10' ve 'Kazar VI'nın Marmaris'e ulaştığını duyurdu.

"Sahilleri tertemiz yapacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alandan alınan numuneler ve testlerin sonucunda İçmeler'de gemilerin deniz dibi tarama faaliyetlerine başladığını açıklayan Uraloğlu,

Yaptığımız taramalara göre, Marmaris'te deniz dibinde 15 bin metreküp kadar balçık birikmiş durumda. Şimdiden üçte birini temizledik. Bir ay içerisinde tam tamına iki futbol sahasını dolduracak kadar balçığı temizleyerek Marmaris sahillerini tertemiz yapacağız

dedi.

Uraloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Fethiye Körfezi'nde ihtiyaç duyulan deniz dibi tarama faaliyetleri için numune ve test çalışmalarını yaptığını belirterek,

Fethiye'ye de Bakanlığımıza ait deniz dibi tarama vasıtalarından birisi olan 'Çamur 5' gemimizi gönderdik. Marmaris Körfezi'nde olduğu gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca yapılacak çalışmalar ve hazırlanacak fizibilite raporu doğrultusunda Bakanlıklarımızın koordineli çalışması ile Fethiye Körfezi'nde de deniz dibi taraması işlemlerini gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki, yaz aylarına kadar hem Fethiye hem de Marmaris'in denizini pırıl pırıl hale getirmiş olacağız

diye konuştu.

"Doğaya bırakacağımız en büyük miras"

Doğanın dilini konuşmakla sorumlu bir medeniyetin mensupları olarak çevreye hassasiyetle yaklaştıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:



Bir yandan çevremizi olumsuz etkilerden uzak tutmaya çabalarken bir yandan da bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Kirletilmemiş ve bozulmamış bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillere de temiz bir çevre bırakabilmek için hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana canla başla çalışıyoruz. Bizim hedefimiz tabiatın gösterdiği yoldan gitmek yani onu tahrip etmeden, onunla uyum içinde yaşamayı başarabilmektir. Bu kapsamda Bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz tüm proje ve yatırımlarda çevre hassasiyetini göz önüne alıyoruz. Doğanın kendini yenilemesini ve korunmasını sağlıyoruz. Çünkü hiçbir zaman unutmuyoruz ki doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en büyük ve en önemli mirasımızdır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)