Nisan 2026 mevduat faizleri: 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Nisan ayının gelmesiyle birlikte bankaların güncel mevduat faizi oranları da netleşti.

Yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, en yüksek getiriyi sağlayan bankaları ve faiz oranlarını yakından takip ediyor.

Özellikle yüksek enflasyon ortamında parasını korumak ve artırmak isteyenler için mevduat hesapları yeniden gündemde.

Nisan 2026 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranları yaklaşık %38 - %44 bandında değişirken, 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi bankaya göre ciddi farklılık gösteriyor.

Peki, 1 milyon TL’nin güncel faiz oranlarıyla aylık getirisi ne kadar oldu? İşte Nisan 2026 itibarıyla banka banka değişen faiz oranları ve kazanç tablosu...

NİSAN 2026 BANKA BANKA MEVDUAT FAİZLERİ (1 MİLYON TL)

Fibabanka (Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 33.813,04 TL

Vade Sonu: 1.033.813,04 TL

Anadolubank (Renkli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 32.547,95 TL

Vade Sonu: 1.032.547,95 TL

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 31.463,01 TL

Vade Sonu: 1.031.463,01 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 31.574,49 TL

Vade Sonu: 1.031.574,49 TL

Akbank (Vadeli Hesap TL)

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 31.101,37 TL

Vade Sonu: 1.031.101,37 TL

QNB (E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: %42,75

Net Kazanç: 30.920,55 TL

Vade Sonu: 1.030.920,55 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 30.739,73 TL

Vade Sonu: 1.030.739,73 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu: 1.030.378,08 TL

ING (Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu: 1.030.378,08 TL

Türk Ticaret Bankası (Salkım Hesap)

Faiz Oranı: %45,25

Net Kazanç: 29.927,67 TL

Vade Sonu: 1.029.927,67 TL

CEPTETEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.106,38 TL

Vade Sonu: 1.028.106,38 TL

TEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.106,38 TL

Vade Sonu: 1.028.106,38 TL

Alternatif Bank (VOV Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 28.185,11 TL

Vade Sonu: 1.028.185,11 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap)

Faiz Oranı: %44

Net Kazanç: 27.050,96 TL

Vade Sonu: 1.027.050,96 TL

Odea (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 26.531,79 TL

Vade Sonu: 1.026.531,79 TL