Galatasaray - Fenerbahçe kupa derbisi ne zaman? Süper Kupa final maçı tarihi

Turkcell Süper Kupa’da futbolseverlerin beklediği final eşleşmesi kesinleşti.

Yarı final etabında etkileyici performanslar sergileyen Galatasaray ve Fenerbahçe, kupayı kazanmak için bu kez finalde karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, yarı finalde Trabzonspor karşısında sahadan 4-1’lik farklı bir galibiyetle ayrılarak finale yükseldi.

Fenerbahçe ise Adana’da oynanan yarı final mücadelesinde Samsunspor’u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Nefes kesen yarı finallerin ardından gözler şimdi dev finale çevrildi.

Ezeli rakiplerin Süper Kupa için karşılaşacağı bu kritik maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu Turkcell Süper Kupa Finalinde kupayı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin merakla beklediği dev randevu, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü oynanacak.

Büyük final, saat 20.30’da başlayacak ve mücadele ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.