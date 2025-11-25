Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta maçları bu akşam başlıyor…

Temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacak.

Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda önemli eksikler bulunan sarı-kırmızılı ekip, tüm zorluklara rağmen sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.

Peki, Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadrolar ve şifresiz canlı yayın bilgileri…

GALATASARAY - UNION SG MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Union SG mücadelesi, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez.

GALATASARAY - UNION SG MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE