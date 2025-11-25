Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz CANLI İZLE

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını konuk edecek.
- Mücadele, saat 20.45'te Rams Park'ta başlayacak ve TRT 1'den şifresiz canlı yayınlanacak.
- Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. Hafta maçları bu akşam başlıyor…
Temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’ı ağırlayacak.
Sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadroda önemli eksikler bulunan sarı-kırmızılı ekip, tüm zorluklara rağmen sahadan üç puanla ayrılmak istiyor.
Peki, Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel kadrolar ve şifresiz canlı yayın bilgileri…
GALATASARAY - UNION SG MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Union SG mücadelesi, bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.
Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.
Union Saint-Gilloise: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Patris, Zorgane, Van de Perre, Schoofs, Khalaili, Akinpelu, Rodriguez.