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    Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı

    İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan M.K.'nin (21), oturduğu ve 53 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı.
    • DHA
    • 05.07.2020 - 23:08
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    Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı #1

     

    İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan M.K., 3 gün önce bir kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayeti ile hastaneye götürüldü.

    Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkan M.K., gönderildiği İslahiye Devlet Hastanesi' nde tedaviye alındı. Filyasyon ekibin yaptığı çalışma sonunda, İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, M.K'nin evinin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

    Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı #2

    BİNADA YAŞAYANLARIN İHTİYAÇLARI VEFA SOSYAL GRUBU TARAFINDAN KARŞILANACAK

    Karar üzerine polis, 17 dairenin bulunduğu ve 53 kişinin yaşadığı apartmanın girişini güvenlik şeridi çekerek, kontrol altına aldı.

    Belediye ekipleri tarafından dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

    Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı #3

    Gaziantep'te bir apartman karantinaya alındı #4

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