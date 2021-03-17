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Gaziantep'te kediye eziyet eden kişi, zabıtaya saldırdı

Gaziantep'te kediye eziyet eden kişi, zabıtaya saldırdı

Gaziantep'te bir kişi sopayla önce kediye eziyet etti, sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı.