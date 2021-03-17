Gaziantep'te kediye eziyet eden kişi, zabıtaya saldırdı
Gaziantep'te bir kişi sopayla önce kediye eziyet etti, sonra kendisini uyaran zabıtaya saldırdı.
- İHA
- 17.03.2021 - 18:25
Değirmiçem Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elinde sopayla kediye vuran bir şahsa Büyükşehir Belediye zabıtaları engellemeye çalıştı.
KENDİSİNİ UYARAN ZABITAYA DA SALDIRDI
Gözü dönmüş şahıs, elindeki sopayla zabıta personeline de saldırdı. Saldırgan şahıs gözaltına alınırken, yaralanan kedi ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesi ekiplerince tedavi altına alındı.