Gezi imamı da denilen antikapitalist ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.
Sık sık dini değerleri hedef aldığı söylemleriyle hafızalara kazınan Eliaçık, katıldığı programda bu sefer kimlerin cennete girip girmeyeceğini yorumladı.
"Deistler, ateistler ve agnostikler, iyi, dürüst ve adilse cennete girebilir"
Eliaçık şöyle konuştu:
"İyi, dürüst ve adil olan herkes cennete girebilir. İyi, dürüst ve adil olanı benim inandığım Allah yakmaz. Buna deistler, ateistler ve agnostikler de dahil. İnanç ölçü değildir. Ben cennet ve cehennme meselesini kurumsal dinlerdeki gibi anlamıyorum."
"Bir ateistin cennete girmesi için Allah'a, cennete ve ahirete inanması gerekmez"
"Doğal dinin Allah'ı, iyi, dürüst ve adil olan hiç kimseyi yakmaz. Ama kurumsal dinlerin; hristiyanlığın, yahudiliğin, tarihsel Müslümanlığın, Emeviliğin, Abbasiliğin, Işid'in, Taliban'ın, tanrısı yakar. Tarikatçiler bizden başka kimse cennete giremez der. Bir ateistin cennete girmesi için Allah'a, cennete ve ahirete inanması gerekmez. İyi, dürüst ve adil olması yeterlidir bu kadar."
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