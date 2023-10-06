Gezi imamı İhsan Eliaçık: Ateistlerin cennete girmeleri için Allah'a inanmalarına gerek yok Gezi imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık, "Bir ateistin cennete girmesi için Allah'a, cennete ve ahirete inanması gerekmez. İyi, dürüst ve adil olması yeterlidir." dedi.

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ensonhaber.com

Gezi imamı da denilen antikapitalist ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Sık sık dini değerleri hedef aldığı söylemleriyle hafızalara kazınan Eliaçık, katıldığı programda bu sefer kimlerin cennete girip girmeyeceğini yorumladı.

"Deistler, ateistler ve agnostikler, iyi, dürüst ve adilse cennete girebilir"

Eliaçık şöyle konuştu:



"İyi, dürüst ve adil olan herkes cennete girebilir. İyi, dürüst ve adil olanı benim inandığım Allah yakmaz. Buna deistler, ateistler ve agnostikler de dahil. İnanç ölçü değildir. Ben cennet ve cehennme meselesini kurumsal dinlerdeki gibi anlamıyorum."

"Bir ateistin cennete girmesi için Allah'a, cennete ve ahirete inanması gerekmez"