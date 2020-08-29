Giresun'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
- AA
- 29.08.2020 - 17:17
- Güncelleme : 29.08.2020 - 17:17
Giresun'da yaşanan sel felaketinde kayıp olan 7 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulunan cansız bedenin Kemal Akar’a ait olduğu belirlendi.
Selin en fazla hasara neden olduğu Dereli ilçesinde yaşayan Kemal Akar, 22 Ağustos akşamı dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu.
BİR VATANDAŞ DAHA BULUNDU
Haberi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye gitti. Bakan Soylu, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Az önce Dereli'de sel felaketinde kaybolan vatandaşımızı da bulduğumuzu düşünüyoruz. Şu anda arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyorlar. Böylece vefat eden vatandaşımızın sayısı 9 olacak." dedi.
2'si asker 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.