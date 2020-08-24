Giresun'da sele kapılan ineği kurtarma operasyonu
Önceki gün etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edilirken, bir inek kepçe yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
- İHA
- 24.08.2020 - 13:20
Selden en fazla zarar gören yerler arasında yer alan Giresun merkeze bağlı Çaldağ beldesi Orhaniye köyünde dere yatağında çaresiz bir şekilde görülen inek, çevredeki bir iş makinesinin kepçesine bağlanan iple bulunduğu yerden kurtarıldı.
KEPÇEYLE KURTARILDI
İp ve tahta yardımı ile ineğin kayarak azgın dere sularına düşmemesi için uğraş verilirken, kepçe yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Giresun'da inek kurtarma operasyonu İZLE