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Giresun'da sele kapılan ineği kurtarma operasyonu

Giresun'da sele kapılan ineği kurtarma operasyonu

Önceki gün etkili olan şiddetli yağışlarda insanlar kadar hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf edilirken, bir inek kepçe yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.