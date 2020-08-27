Soğukpınar beldesinde, camisi selde yıkılan ve tek başına dere kenarında kalan minare oldukça dikkat çekti.

Giresun'da geçtiğimiz hafta sonu etkili yağışlar sonrası sel felaketi yaşanırken, en fazla hasarın yaşandığı ilçeler; Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye oldu.

Sel bölgesinden objektiflere birçok acı kare yansırken, seli en iyi anlatan kare Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde objektiflere yansıdı.

CAMİDEN GERİYE KALAN MİNARE

Dere kenarına yapılan bir caminin selden yıkıldığı ve geriye sadece minaresinin kaldığı görüldü.

Giresun'daki sel felaketini anlatan en ilginç kare VİDEO