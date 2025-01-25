AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Göç Yönetiminde Koordinasyon" başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Genelgede, 4 sayılı "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile Göç İdaresi Başkanlığına, entegre sınır yönetimiyle birlikte yabancıların, Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak uluslararası ve geçici koruma işlemlerini yürütme görevlerinin verildiği hatırlatıldı.

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ VE KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Genelgede ayrıca, düzensiz göçmenlerin Türkiye'den sınır dışı işlemlerinin yürütülmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının, Başkanlığın görev alanına yönelik faaliyetlerini koordine etme, programlama, bunların projelendirilmesine yardımcı olma, proje tekliflerini değerlendirme ve onaylama, yürütülen çalışma ve projeleri izleme, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek olma görevlerinin de Göç İdaresi Başkanlığının görevleri arasında bulunduğu anımsatıldı.

TÜRKİYE'NİN GÖÇ POLİTİKALARINDAKİ TEMEL YAKLAŞIM

Türkiye'nin, göç yönetiminin tüm alanlarında medeniyet değerlerinden güç alan, hukuka uygun, insan haklarına saygılı ve aynı zamanda kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla göç politikalarını tesis edip kararlılıkla uyguladığı belirtilen genelgede, söz konusu politikaların, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütülmesinin büyük önem arz ettiği bildirildi.

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE İSTATİSTİKİ VERİLERİN VE PROJE SÜREÇLERİNİN KOORDİNASYONU

Genelgede şu ifadelere yer verildi: