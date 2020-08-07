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    Gölcük'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

    İnşaatın 4. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 15:46
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    Gölcük'te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, İhsaniye Merkez Mahallesi üzerinde bulunan bir inşaatta 59 yaşındaki kalıp ustası Recai Ihlamur, inşaatın 4. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

    Ihlamur'un düştüğünü gören çevredeki diğer işçiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

    Gölcük te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti #1

    KALP MASAJI GERİ DÖNDÜREMEDİ

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından durumunun kalbinin durduğu belirtilen işçi, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

    Ambulansta dakikalarca yapılan kalp masajı yapılan işçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalıp ustası Ihlamur'un cansız bedeni, Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Gölcük te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti #2

    Gölcük te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti #3

    Gölcük te inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti #4

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