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    Görev süresi sona eren ABD'li komutan PKK için ağladı

    Terör örgütünün düzenlediği veda toplantısında konuşan Albay Myles B. Caggins, PKK'ya bir daha yardım edemeyeceğini söyleyerek göz yaşlarını tutamadı.
    • DHA
    • 06.09.2020 - 15:08
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    Görev süresi sona eren ABD'li komutan PKK için ağladı

     

    Terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD'nin görev süresi sona eren komutanı bir skandala daha imza attı.

    DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins’in sözcülük görevi sona erdi.

    Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin Sözcüsü Mustafa Bali ile basın toplantısı düzenleyen Caggins, veda konuşması sırasında ağladı.

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    Caggins aynı zamanda görev süresinin uzatılmasını istediğini ama uzatılmadığını ifade etti.

    Görevi sona erdiği için ağlayan Amerikalı komutana, terör örgütü tarafından ödül verildi. Caggins. terör örgütüne destek veremeyeceği için çok üzüldüğünü söyledi.

    Görev süresi sona eren ABD li komutan PKK için ağladı #1

    Görev süresi sona eren ABD li komutan PKK için ağladı #2

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