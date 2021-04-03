Euro
9.5829
-0.08%
Dolar
8.1525
0.58%
Altın
454.04
0.68%
Borsa
1.43
0.25%
Bitcoin
483.429
0.28%
EXEN Coin
21.13
2.87%
11ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 11 C

    Gözaltına alınan HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

    Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 03:00
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 03:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gözaltına alınan HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı

    Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    TEDAVİ ALTINDA

    Gergerlioğlu, sağlık ekipleri ve Jandarma tarafından Ankara Şehir Hastanesi’ne getirildi.

    Gözaltına alınan HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı #1

    17 Mart'ta terör propagandası yaptığı gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de nöbet eylemi yapan Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alınmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir