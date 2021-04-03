Gözaltına alınan HDP’li Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara'da gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 03.04.2021 - 03:00
- Güncelleme : 03.04.2021 - 03:01
Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu Ankara’da gözaltına alındıktan sonra göğüs ve kalp ağrısı sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
TEDAVİ ALTINDA
Gergerlioğlu, sağlık ekipleri ve Jandarma tarafından Ankara Şehir Hastanesi’ne getirildi.
17 Mart'ta terör propagandası yaptığı gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de nöbet eylemi yapan Eski HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alınmıştı.