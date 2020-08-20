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    Gümüşhane'de 3 belde için karantina kararı

    Kelkit ilçesinde Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinin pozitif ve temaslı vakalar nedeniyle karantinaya alındığı açıklandı.
    • DHA
    • 20.08.2020 - 20:09
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    Gümüşhane'de 3 belde için karantina kararı

     

    Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar beldelerinde koronavirüs salgını kapsamında temas tespit edildi.

    İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu 3 beldede karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

    GİRİŞ-ÇIKIŞ 14 GÜN KAPATILDI

    Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Kelkit İlçesi Söğütlü, Gümüşgöze ve Ünlüpınar Beldelerinde pozitif ve temaslı vakaların çokluğundan dolayı virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bu akşamdan itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

    Beldelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği bildirildi.

     


    Gümüşhane de 3 belde için karantina kararı #1

    Gümüşhane de 3 belde için karantina kararı #2

    Gümüşhane de 3 belde için karantina kararı #3

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