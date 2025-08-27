Güneş kremleri böyle bozuluyor: Kutuyu açar açmaz bu işarete dikkat!

Güneş kremleri, cildi UV ışınlarından koruyarak cilt kanseri riskini azaltmak ve güneş yanıklarını önlemek için önemli bir ürün. Ancak uzmanlar, bu ürünlerin kimyasal yapısının zamanla bozulabileceğine ve koruyuculuk özelliklerinin azalabileceğine dikkat çekiyor.

Dr. Rutledge Forney, yaptığı açıklamada, “Güneş kremleri zamanla etkisini yitirir, bu nedenle son kullanma tarihine mutlaka dikkat etmelisiniz” diyerek tüketicileri bilinçli kullanıma yönlendirdi. Son kullanma tarihi geçmiş kremler, cildi UV ışınlarından yeterince koruyamayabilir ve ciddi sağlık riskleri doğurabilir.

Orta boy bir güneş kreminin plajda yalnızca iki-üç gün yeteceğini söyleyen uzman, eski ürünleri kullanmak yerine yeni ve etkili kremlerle korunmayı önerdi.

KUTUSUNDAKİ BU İŞARETLERE DİKKAT

Güneş kremi kullanırken ambalaj üzerindeki küçük sembollere dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Genellikle bir küvet ikonu ve yanında yazan tarih veya ay sayısı, ürünün açıldıktan sonra ne kadar süreyle güvenle kullanılabileceğini gösteriyor.

Örneğin, üzerinde “12M” yazan bir güneş kremi, açıldıktan sonra 12 ay boyunca etkinliğini koruyor. Bu süreyi aşan ürünlerde koruyuculuk azalabiliyor ve cilt yeterince korunamayabiliyor.

Uzmanlar, bu sembolün yalnızca güneş kremlerinde değil, makyaj malzemeleri, parfümler ve diğer kozmetik ürünlerinde de bulunduğunu belirtiyor. Ancak güneş kremlerinde özellikle dikkatli olmak gerekiyor, çünkü UV ışınları yıl boyunca cilde zarar verebiliyor.