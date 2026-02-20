Hafta sonu için alarm verildi: Hem Libya’dan hem Suriye’den geliyor

Türkiye genelinde etkili olan güneşli ve ılık hava yerini "tozlu" bir atmosfere bırakmaya hazırlanıyor.

Şubat ayının ortasında bahar esintileri yaşanırken, meteorolojik kaynaklardan hafta sonu planı olanları yakından ilgilendiren kritik bir duyuru geldi.

Hava Forum tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye, bu hafta sonu çift koldan kuşatılacak.

ÇÖL TOZU GELİYOR

Hem Suriye hem de Libya üzerinden taşınan çöl tozu bulutları yurdu etkisi altına alacak.

Çöl tozu, hava kalitesinden insan sağlığına, ekosistemden günlük yaşama kadar pek çok alanda riskleri de beraberinde getiriyor.

Hava Forum duyurusunda şu ifadelere yer verdi: