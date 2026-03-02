2026 Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte tarihçesi

Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan Kadınlar Günü, kökenlerini 20. yüzyılın başlarında işçi hakları için verilen mücadelelerden alıyor.

Kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, oy hakkı ve sosyal eşitlik talepleriyle başlayan süreç, zamanla kadınların toplumsal ve siyasi başarılarını kutlayan uluslararası bir platforma dönüştü.

Bugün 8 Mart, hem kadınların elde ettiği kazanımların bir yansıması hem de dünya genelindeki hak eşitsizliklerine dikkat çekilen bir farkındalık günü olma özelliğini koruyor.

Peki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl hangi güne denk geliyor?

KADINLAR GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Dünya genelinde kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin küresel simgesi olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl Pazar gününe denk geliyor.

KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kökeni, 19. yüzyılın ortalarına, Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. 1857 yılında, daha insani çalışma koşulları ve daha geniş haklar talep eden binlerce tekstil işçisi kadın, greve giderek seslerini duyurmaya çalıştı. Ancak tarihe "tekstil fabrikası yangını" olarak geçen trajik olayda, kilitli kapılar ardında kalan 120’den fazla kadın hayatını kaybetti.

Bu acı hadise, kadın hakları savunuculuğunda bir dönüm noktası oldu. 1908 yılında New York’ta kadın işçilerin başlattığı oy hakkı ve iş yeri iyileştirmeleri odaklı protestolar, 8 Mart’ı uluslararası bir sembol haline getirdi. 1911 yılından itibaren Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre başta olmak üzere pek çok ülkede etkinliklerle kutlanmaya başlanan bu gün, ilerleyen yıllarda Birleşmiş Milletler’in resmi onayıyla dünya genelinde kabul gördü.