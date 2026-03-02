İSKİ 2 Mart baraj doluluk oranları: İstanbul su seviyesinde son durum…

2 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranını duyurdu.

Kasım ve Aralık aylarında yüzde 20’nin altına kadar düşen su seviyeleri, son dönemdeki yağışlarla birlikte sınırlı da olsa toparlanma gösterdi.

Megakentteki içme suyu durumu merak konusu oldu.

Peki, 2 Mart İSKİ baraj doluluk oranları ne kadar oldu?

2 MART İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ, 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranlarını paylaştı. Verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45,11 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: %62,39

Darlık Barajı: %61,98

Elmalı Barajı: %91,29

Terkos Barajı: %28,99

Alibey Barajı: %37,03

Büyükçekmece Barajı: %34,88

Sazlıdere Barajı: %29

Istrancalar Barajı: %43,37

Kazandere Barajı: %58,09

Pabuçdere Barajı: %31,88