Hakkari'de dev kayalar yolu kapattı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde son günlerde etkisini artıran yağışlı hava, kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle dağlık kesimlerde zemin yapısının zayıflamasıyla birlikte heyelan riski artarken, Şemdinli-Derecik kara yolunda tehlikeli anlar yaşandı.

YAĞIŞ SONRASI KAYALAR YOLA SÜRÜKLENDİ

Şemdinli-Derecik kara yolu üzerindeki Şapatan Geçidi mevkiinde, yoğun yağışın ardından yumuşayan toprak nedeniyle yamaçtan kopan taş ve dev kaya parçaları yola sürüklendi. Olay, sürücüler için ciddi risk oluştururken, ulaşımda da aksamalara yol açtı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye karayolları ekipleri, polis ve Şemdinli Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınarak yol kontrollü şekilde trafiğe açılırken, kaya parçalarının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğine dikkat çekerek, özellikle dağlık güzergâhları kullanan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Olası yeni heyelanlara karşı vatandaşların uyarıları dikkate alması istendi.