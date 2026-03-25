Hakkari'de köye inen ayıları çoban köpekleri uzaklaştırdı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırındaki Çobanpınar köyünde, akşam saatlerinde köy sakinlerini tedirgin eden bir olay yaşandı.

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, yerleşim alanına kadar indi. Ayıların evlere yakın noktalara geldiğini fark eden köylüler kısa süreli panik yaşadı.

ÇOBAN KÖPEKLERİ DEVREYE GİRDİ

Köyde bulunan çoban köpekleri, ayıları fark ederek havlamaya başladı. Köpeklerin yoğun tepkisi üzerine ayılar yerleşim yerinden uzaklaşarak yeniden dağlık alana yöneldi.

Yaşanan olayda köyde herhangi bir zarar oluşmazken, ayılar da doğal yaşam alanlarına geri döndü.

"BÖLGEDE YABAN HAYATI OLDUKÇA HAREKETLİ"

Köy sakinlerinden Muğdat Şen, yerleşim yerinin sınır hattında bulunması nedeniyle yaban hayvanlarının zaman zaman köye kadar indiğini söyledi:

İran sınırına yakın olduğumuz için bölgemizde yaban hayatı oldukça hareketli. Yiyecek bulmakta zorlanan ayılar köye kadar indi ancak köpeklerimizin dikkati sayesinde herhangi bir zarar yaşanmadan olay atlatıldı.