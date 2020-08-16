Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı yaylasında kuzu kırkıldı

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan yaylasında Kuzu Kırpma Şenliği düzenlendi. Şenlikte küçükbaş hayvanlar kırkıldı. Koronavirüs nedeniyle şenliğe az sayıda insan katıldı.

Hakkari Merkeze bağlı 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'nda şenlik düzenlendi.

Kuzu Kırkma Şenliği'nin yapıldığı yaylada, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, aşırı sıcağa aldırış etmeden güneşin altında kuzularını büyük bir özenle kırktı.

PANDEMİ NEDENİYLE KATILIM AZ OLDU

Her yıl yüzlerce vatandaşın katıldığı kuzu kırkma şenliğe, bu yıl pandemi nedeniyle az sayıda kişi katıldı.

YARDIMA GELENLERE TEŞEKKÜR ETTİLER

Kuzu kırkan Mehmet Ali Kuşar, her yıl olduğu gibi, bu yıl da kuzu kırkma şenliği düzenlediklerini, kuzu kırkmak için kendilerine yardım için gelenlere teşekkür ettiklerini belirtti.

















