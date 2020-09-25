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    Hatay Arsuz'da ormanı yakan şahıs tutuklandı

    Ormanlık alanda 8 noktayı yakan Fatih M.'nin devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu kaydedildi.
    • AA
    • 25.09.2020 - 14:41
    • Güncelleme : 25.09.2020 - 14:41
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    Hatay Arsuz'da ormanı yakan şahıs tutuklandı

    Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün öğle saatlerinde 8 farklı noktada orman yangını çıktı.

    Yangına 2 helikopter, 15 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

    Birçok farklı noktada yangını çıkaran Fatih M. adlı şahıs ise suçüstü yakalandı.

    TUTUKLANDI

    Fatih M.'nin, daha önceden devlet malına zarar vermekten sabıkası olduğu belirlendi, hakkında adli işlem başlatıldı.

    Gözaltına alınan Fatih M.'nin tutuklandığı bildirildi.

    Hatay'da ormanı yakan şahıs yakalandı ViDEO

    Hatay Arsuz da ormanı yakan şahıs tutuklandı #1

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