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    Hatay'da 47 kilogram esrar ele geçirildi

    Narkotik ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 47 kilogram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.08.2020 - 00:02
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    Hatay'da 47 kilogram esrar ele geçirildi

    Antakya-Reyhanlı karayolunda meydana gelen olayda, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

    231 PAKET ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

    Aracın içerisinde bulunan siyah poşette 231 paket halinde 47 kilo 500 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

    Hatay’dan Mersin’e uyuşturucu sevkiyatı yapmayı planladığı öğrenilen Y.E.A. isimli yabancı uyruklu şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

    Hatay da 47 kilogram esrar ele geçirildi #1

    Hatay da 47 kilogram esrar ele geçirildi #2

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