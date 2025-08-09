Hatay'da ağaçta mahsur kalan yavru kediyi vatandaş kurtardı

Hatay’ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde, iş için bulunduğu bölgede yürüyen Abdullah Küçük, çevreden gelen miyavlama sesini duyunca sesin kaynağını araştırdı. Yaklaştığında, yavru bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark etti.

AĞAÇTAN İNDİRDİĞİ YAVRU KEDİYE SU VERDİ

Hiç vakit kaybetmeden ağaca tırmanan Küçük, kediyi bulunduğu yerden güvenle indirdi. Yaralanmadığı anlaşılan kedinin susuz kaldığını gören Küçük, şişe kapağına koyduğu suyu içirdi. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

"KÖYDEKİ EVİMİZE GÖTÜRECEĞİM"

“İnsanlık görevimizi yaptık” diyen Abdullah Küçük, hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak, “Etrafa baktık, anne kedi yoktu. Muhtemelen annesinden ayrılmış. Biraz büyümüş bir yavru. Önce veterinere götürüp kontrollerini yaptıracağım, ardından köydeki evimize götüreceğim. Çocuklarım da onu çok sevecek” ifadelerini kullandı.