Hatay'da, depoda görme engelli ve felçli annesine bakıyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle felç geçiren, görme engelli annesine bakan şahıs, hayırseverlerden ve yetkililerden yardım istedi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Emine Sennun(84), iç savaştaki bombardıman sırasında kısmi felç geçirdi.

Felçli kalan Emine Sennun, görme yetisini de kaybetti.

YAŞLI KADIN VE OĞLU TÜRKİYE'YE GELDİ

Sennun, oğlu Velid Gazel(52) ile birlikte tedavi edilmesi amacıyla önce Afrin'e, ardından Cinderes'e götürüldü.

Tedavilerin olumlu sonuç vermemesi üzerine yaşlı kadın ve oğlu, Türkiye'ye gelerek Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

Hastanedeki tedavinin ardından anne ve oğlu, Reyhanlı ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki depoya yerleşti.

"YOKLUK İÇERİSİNDEYİZ"

Sennun'un, kendisine şefkatle baktığını belirttiği oğlu Velid Gazel ise hayatta annesinden başka kimsesinin olmadığını söyledi.

Annesinin tüm bakımını kendisinin yaptığını belirten Gazel, "Onun benden, benim ondan başka kimsemiz yok. Küçük ve sağlıksız bir ortamda yaşıyoruz. Kış çok zor şartlar altında geçti. Ev olarak kullandığımız depo, yerden aşağıda olduğu için çok su aldı. Komşuların yardımlarıyla kiramızı ve yemek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Yokluk içerisindeyiz. Belimdeki fıtık nedeniyle benim de tedavi ve ilaca ihtiyacım var. Annemi yalnız bırakamıyorum, çalışamıyorum. Tek istediğimiz hayırseverlerin ve devlet büyüklerinin bizlere yardımcı olması." dedi.