Haberler



İç Haber



Hatay'da feci kazada, Tofaş kağıt gibi ezildi: 1’i ağır 4 yaralı

Hatay'da feci kazada, Tofaş kağıt gibi ezildi: 1’i ağır 4 yaralı Hatay’da iki otomobilin çarpıştığı kazada Tofaş araç adeta kağıt gibi ezildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.