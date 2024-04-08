İHA
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde, Payas istikametinden Dörtyol istikametine giden Ö.Ö. idaresindeki 31 SK 618 plakalı Tofaş marka otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.F. idaresindeki 31 MD 2801 plakalı Toyota marka araçla çarpıştı.
Araç kağıt gibi ezildi: 4 kişi yaralandı
Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntülerde Tofaş’ın adeta kağıt gibi ezildiği görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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