Hatay’da hasar gören tarihi valilik binasında restarasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Kentte hasar gören tarihi yapılar, kapsamlı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılıyor.

TARİHİ BİNADA TİTİZ ÇALIŞMA

Antakya kent merkezinde yer alan ve depremde ciddi hasar alan tarihi Hatay Valiliği binasında, restorasyon süreci tüm hızıyla devam ediyor. Uzman ekipler, yapının özgün dokusunu koruyarak yeniden inşası için titizlikle çalışıyor.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, restorasyon sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"TARİHİ YAPILAR, MİLLETİN HAFIZASIDIR"

Vali Masatlı, tarihi binaların yalnızca taş ve duvardan ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu yapılar, bir milletin kültürel sürekliliğini temsil eder. Hatay’ın geçmişini yaşatacak, estetik dokusunu geleceğe taşıyacak bu restorasyon sürecini büyük bir özenle yürütüyoruz.”

KÜLTÜREL MİRAS GLEECEĞE TAŞINIYOR

Valilik binasıyla birlikte Hatay genelindeki birçok tescilli yapı da restorasyon kapsamına alındı. Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin kültürel kimliğini yansıtan tarihi dokunun yeniden hayat bulacağını belirtiyor.