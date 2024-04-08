Hatay'da sağanak yağış tarihi çarşıyı göle çevirdi Antakya ilçesinde etkili olan sağanak sonrası tarihi Uzun Çarşı sular altında kaldı. Esnaf ve bayram alışverişi yapanlar, zor anlar yaşadı.

DHA

Yurdun bazı kesimleri bahar havasına girse de soğuk ve yağışlı hava, ani yağışlarla etkisini hissettiriyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak etkili oldu.

Tarihi Uzun Çarşı göle döndü

Depremde büyük zarar gören ancak yaraların sarılması ile esnafın yüzde 70'inin kepenk açtığı tarihi Uzun Çarşı, sağanakla sular altında kaldı.

İş yerlerini su bastı

Bayram alışverişi için çarşıda yoğunluk oluşturanlar, zor anlar yaşadı. Bölgede yollar göle dönerken, çarşıdaki bazı iş yerlerini su bastı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın akşama kadar süreceğini bildirerek, uyarılarda bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)