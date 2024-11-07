İHA

Türkiye'de orman varlığının en yüksek olduğu illerden Hatay'da temiz hava almak için mesire alanlarına akın eden vatandaşlar, çöplerini ise ormanlık alanda bırakıp ayrılıyor.

Belen ilçesinde bu durumdan rahatsız olarak bir araya gelen 15 vatandaş, mesire alanında çöp toplama faaliyeti yaptı.

Restoran işletmeciliği yapan Yunus Emre Cömert’in başında olduğu grup, 7 saatlik çalışmayla bir tır dolusu çöp topladı.

"15 KİŞİLİK EKİBİMİZLE TOPLADIĞIMIZ ÇÖPLER TIRI YÜZDE 70-80 ORANINDA DOLDURDU"

32 yaşındaki Yunus Emre Cömert, “Radara yaklaşık 15 kişilik bir ekiple çıktık. Aslında orada olay bir tır çöp toplamak değildi. Merhametsizlik; yapılan bu davranış doğaya yapılan acımasızlıktır. Geleceğimize acımasızlık diye düşünüyoruz. 15 kişilik ekibimizle topladığımız çöpler tırı yüzde 70-80 oranında doldurdu. Arkadaşlarımızın çok emeği geçti, sağ olsunlar hepsi canla başla çalıştılar.” dedi.

"HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEYELİM"

Yaklaşık 7 saat gibi bir süreçte bir tır çöp topladıklarını dile getiren Cömert, “7 saat gibi bir zaman içerisinde topladık bir tır çöpü. Yapmış olduğumuz bu davranış sonrası çok mutlu olduk. Bu tarz kirli alanlarda çöp toplamaya devam edeceğiz. Yeşillik alanlarımızı kirletmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bir izmarit bile olsa küçümsemememiz lazım.

Çöplerimizi belediyenin koyduğu çöp konteynerlerine atmamız lazım ki hiçbir şekilde çevremizi kirletmeyelim. Her şeyi devletten beklemeyelim. Sokakları, ormanları ve doğamızı kirletmeyelim. Kendi yaşam alanlarımızı katlanmaz bir hale getirmeyelim.” ifadelerini kullandı.