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    Hayırsever esnaflardan alkışlanacak hareket

    Bolu'da hayırsever esnaflar, topladıkları 80 bin lira ile ihtiyaç sahibi olanların elektrik ve doğalgaz faturalarını ödedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2020 - 17:20
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    Hayırsever esnaflardan alkışlanacak hareket

    Türkiye, koronavirüsle mücadele için ocak ayından beri kollarını sıvadı.

    Aralıklarla verilen sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralı, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlama, 81 ile gönderilen sıkı tedbir genelgeleri derken zor bir süreçten geçiliyor.

    Tüm bu zorluklar beraberinde yardımlaşmayı da getiriyor.

    80 BİN LİRA TOPLANDI

    Sıcak görüntünün adresi Bolu... Birkaç esnaf kendi arasında 80 bin lira topladı ve ihtiyaç sahiplerinin elektrik ve doğalgaz borcunu kapattı.

    Hayırsever esnaflardan alkışlanacak hareket ViDEO

    Esnafların bu yardımlaşma hareketi takdir topladı.

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