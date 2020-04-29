Bolu'da hayırsever esnaflar, topladıkları 80 bin lira ile ihtiyaç sahibi olanların elektrik ve doğalgaz faturalarını ödedi.

Türkiye, koronavirüsle mücadele için ocak ayından beri kollarını sıvadı.

Aralıklarla verilen sokağa çıkma yasağı, sosyal mesafe kuralı, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlama, 81 ile gönderilen sıkı tedbir genelgeleri derken zor bir süreçten geçiliyor.

Tüm bu zorluklar beraberinde yardımlaşmayı da getiriyor.

80 BİN LİRA TOPLANDI

Sıcak görüntünün adresi Bolu... Birkaç esnaf kendi arasında 80 bin lira topladı ve ihtiyaç sahiplerinin elektrik ve doğalgaz borcunu kapattı.

Hayırsever esnaflardan alkışlanacak hareket ViDEO

Esnafların bu yardımlaşma hareketi takdir topladı.