Hazırlıklı olun! Önce Çanakkale, İzmir, Balıkesir; Sonra İstanbul'a geliyor... Meteoroloji uzmanları, Ege ve Marmara’nın batısındaki yedi il için kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verdi.

Perşembe günü Çanakkale, İzmir, Balıkesir gibi iller yoğun yağış alacak, akşama doğru İstanbul'da da yağmur bekleniyor.

Türkiye, batı bölgelerinden giriş yapacak yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisinde... Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yetkililer, özellikle kıyı Ege hattında yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceğini belirtiyor. 7 İLDE YAĞMUR Meteoroloji forum sitesi Hava Forum, vatandaşları uyardı. Paylaşımda, "Perşembe Ege üzerinden yurdumuza yeni bir yağışlı hava dalgası giriş yapacak. Yağışlar öğleden sonra Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Muğla hattında etkili olacak. İstanbul'da da öğleden sonra, akşam yağmur bekleniyor. Mini şemsiyelerinizi yanınıza alın." ifadeleri yer aldı.

