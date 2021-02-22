HDP binası önündeki evlat nöbetinde 539'uncu gün

Çocukları PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 539’uncu gününde de devam etti. 1 buçuk yıldır oğlundan haber alamayan anne, oğlunu geri istedi.

PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlattıkları evlat nöbeti 539’uncu gününe girdi.

Evlat nöbetindeki anne Mevlüde Üçdağ, 1 Haziran 2015'ten bu yana haber alamadığı oğlu Ramazan Üçdağ için eyleme devam ettiğini söyledi.

"ÖLÜYSE ÖLÜSÜNÜ, DİRİYSE DİRİSİNİ İSTİYORUM"

Cesaretlerini toplayıp geldiklerini belirten anne Mevlüde Üçdağ, evladı için ölmek istediğini söyledi.

Anne Üçdağ, şu sözleri kaydetti:

"Başka bir şey için ölmek istemiyorum. İnsan evladı için her kapıya gider. Biz de 1,5 yıldır bu kapıdayız. Benimkisi zaten ölü diye atmışlar. Ben de inanmıyorum. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini istiyorum. Gecede bir nöbet varsa ona da katılırım. Yeter ki evladımı o zalimlerin elinden koparayım. Ben diğer evlatlar için de kalkmayacağım."