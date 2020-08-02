- En Son Haber
- İç Haber
- Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı
- AA
- 02.08.2020 - 09:24
31 Mart yerel seçimlerinde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP arasında Millet İttifakı gerçekleşmişti.
Birçok kez Millet İttifakı içerisindeki partiler, HDP ile aralarında ittifak olmadığını belirtse de sergiledikleri eylemlerde birlikte hareket içerisinde oldular.
HDP'DEN ONLINE BAYRAM
HDP, Bayramın ikinci günü CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’yle online bayramlaşma gerçekleştirdi.
KİMLER YER ALDI?
HDP heyetinde Parti Sözcüsü Ebru Günay ve İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu yer alırken, CHP heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, PM üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun, Ahmet Hakan Uyanık, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Çalışma ve Sosyal Hizmet Politikaları Başkanı Seren Yıldız Öztürk, Parti Yönetim Kurulu (PYK) üyesi Burçak Başbuğ Erkan; DEVA Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcıları Sanem Oktar, İdris Şahin, Ali Rıza Babaoğlan; Saadet Partisi heyetinde ise Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Arıkan ve Bülent Kaya yer aldı.