HDP'den CHP ve İyi Parti'ye kayyumlar için destek çağrısı

HDP'den CHP ve İyi Parti'ye kayyumlar için destek çağrısı

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, terör soruşturması kapsamında kayyum atanan belediyeleri için ittifak ortaklarından yardım istedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İstanbul il binasında düzenlediği basın toplantısında terör soruşturmaları gerekçesiyle Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine yapılan kayyum atamalarına tepki gösterdi.

İTTİFAK ORTAKLARINA ÇAĞRIDA BULUNDU

Buldan, bu konuda hakkında ittifak ortakları CHP ve İyi Parti'ye destek çağrısında bulundu.

Buldan, çağrısında “Iğdır Belediyesi’ne kayyım atayan zihniyet, Siirt’e kayyum atayan zihniyet, İstanbul’a da İzmir’e de Ankara’ya da kayyım atamayı mutlaka aklından geçirecektir.

"KAYYUMLAR HEPİMİZİN SONU OLACAK"

Biz bugün eğer hep birlikte Iğdır’a atanan kayyıma ses çıkarmazsak, Siirt'e güçlü bir şekilde itiraz etmezsek; İstanbul’a, Ankara’ya, Antalya’ya, İzmir’e, Mersin’e atanacak olan kayyumlarda hepimizin sorumluluğu olacaktır. Bunu unutmayalım lütfen” ifadelerini kullandı.